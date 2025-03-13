Трехочковый Микэла Бриджеса под сирену в овертайме принес «Никс» победу над «Портлендом»
Микэл Бриджес помог «Нью-Йорку» выиграть у «Блэйзерс» в овертайме.
Точный трехочковый бросок форварда с ведения под сирену при счете 111:113 с передачи Джоша Харта принес «Никс» победу (114:113).
Всего на счету Бриджеса 33 очка при 13 из 21 с игры и 2 из 4 из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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