Лу Уильямс дал совет Кевину Дюрэнту: «Больше никаких суперкоманд»

Лу Уильямс дал совет Кевину Дюрэнту по поводу следующей команды.

«Больше никаких суперкоманд.

Отправляйся в перспективную команду, у которой есть молодые звезды. Там ты будешь ветераном, которому они будут отдавать мяч, когда им будут нужны очки. Если перейдешь в «Сан-Антонио », Вемби и Фокс будут делать шоу, а ты будешь третьей опцией и будешь позволять им быть в центре внимания.

С «Лейкерс » и с «Мэвс» будет та же старая история, те же разговоры, та же критика каждый раз, когда они будут проигрывать или не оправдывать ожидания. Не нужно завершать карьеру таким образом», – сказал бывший игрок НБА .