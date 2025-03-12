Лу Уильямс дал совет Кевину Дюрэнту: «Больше никаких суперкоманд»
Лу Уильямс дал совет Кевину Дюрэнту по поводу следующей команды.
«Больше никаких суперкоманд.
Отправляйся в перспективную команду, у которой есть молодые звезды. Там ты будешь ветераном, которому они будут отдавать мяч, когда им будут нужны очки. Если перейдешь в «Сан-Антонио», Вемби и Фокс будут делать шоу, а ты будешь третьей опцией и будешь позволять им быть в центре внимания.
С «Лейкерс» и с «Мэвс» будет та же старая история, те же разговоры, та же критика каждый раз, когда они будут проигрывать или не оправдывать ожидания. Не нужно завершать карьеру таким образом», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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