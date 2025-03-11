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Кэм Спенсер о том, что он сказал Кевину Дюрэнту: «Это нельзя произносить на телевидении»

Кэм Спенсер не стал раскрывать, что он сказал Кевину Дюрэнту.

Новичок «Мемфиса»Кэм Спенсер и звезда «Финикса» Кевин Дюрэнт получили обоюдный технический фол после словесной перепалки в конце третьей четверти матча между командами.

Репортер: «Можешь поделиться с нами, что ты сказал Кевину?»

Спенсер: «Нет, это останется на площадке. Это нельзя произносить на телевидении».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт House of Highlights в соцсети X
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Кэм Спенсер
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