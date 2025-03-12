Виктор Сэндерс выбыл до конца сезона с переломом ноги

У Виктора Сэндерса – перелом кости ноги.

Атакующий защитник «Енисея » сломал ногу и пропустит оставшиеся матчи сезона.

«У Сэндерса – перелом кости ноги. Он, наверное, закончил сезон», – сообщил главный тренер красноярской команды Йовица Арсич после поражения от ЦСКА (86:91).

Американец провел за «Енисей» 36 матчей, набирая в среднем 14,1 очка, 2,7 подбора, 3,4 передачи и 1,4 перехвата.