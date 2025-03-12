Виктор Сэндерс выбыл до конца сезона с переломом ноги
У Виктора Сэндерса – перелом кости ноги.
Атакующий защитник «Енисея» сломал ногу и пропустит оставшиеся матчи сезона.
«У Сэндерса – перелом кости ноги. Он, наверное, закончил сезон», – сообщил главный тренер красноярской команды Йовица Арсич после поражения от ЦСКА (86:91).
Американец провел за «Енисей» 36 матчей, набирая в среднем 14,1 очка, 2,7 подбора, 3,4 передачи и 1,4 перехвата.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
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