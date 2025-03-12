Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Енисей», «Локомотив-Кубань» сыграет с «Самарой»

Сегодня в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

ЦСКА встретится с «Енисеем ». «Локомотив-Кубань» примет «Самару». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 30-5, Зенит – 30-5, УНИКС – 29-7, Локомотив-Кубань – 26-9, Уралмаш – 20-16, Пари Нижний Новгород – 16-20, Автодор – 15-21, Парма – 15-21, МБА-МАИ – 13-23, Енисей – 11-25, Самара – 8-27, Астана – 1-35. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.