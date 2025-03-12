Кавай Ленард пропустит матч против «Майами» из-за проблем с коленом
«Клипперс» сыграют с «Майами» без Кавая Ленарда.
Звездный форвард лос-анджелесской команды продолжает восстанавливаться после травмы колена.
Ленард пропустит 43-й матч в этом сезоне. Форвард набирает 18,6 очка и 5,1 подбора в среднем за матч.
В настоящее время «Клипперс» занимают восьмое место в Западной конференции с результатом 35-30.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SI.com
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