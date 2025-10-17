«Никс» и Митчелл Робинсон далеки от соглашения по продлению игрока

Ситуация с Митчеллом Робинсоном остается неопределенной.

Центровой «Никс» отыграл всего 337 матчей за 7 лет в лиге. Его контракт заканчивается следующим летом.

Робинсон провел 3 предсезонных игры и будет помогать команде со старта чемпионата, однако стороны пока не пришли к каким-либо соглашениям по продлению.

За этот сезон центровой заработает около 13 миллионов.