Боб Майерс стал президентом компании владельца «Сиксерс» Джоша Харриса

Боб Майерс вернулся к управленческой деятельности.

Бывший генменеджер «Голден Стэйт», завоевавший 4 титула с клубом, закончил работу в организации в 2023 году. В последнее время Майерс выступал на ESPN в качестве аналитика.

50-летний специалист оставил телеканал и занял должность президента спортивного направления Harris Blitzer Sports & Entertainment. Компания владеет и управляет «Филадельфией» и рядом других активов, среди которых «Нью-Джерси» из НХЛ и «Кристал Пэлас» из АПЛ.

По информации источников, президент «Сиксерс» Дэрил Мори будет продолжать отчитываться напрямую владельцу Джошу Харрису.