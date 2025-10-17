Боб Майерс стал президентом компании владельца «Сиксерс» Джоша Харриса
Боб Майерс вернулся к управленческой деятельности.
Бывший генменеджер «Голден Стэйт», завоевавший 4 титула с клубом, закончил работу в организации в 2023 году. В последнее время Майерс выступал на ESPN в качестве аналитика.
50-летний специалист оставил телеканал и занял должность президента спортивного направления Harris Blitzer Sports & Entertainment. Компания владеет и управляет «Филадельфией» и рядом других активов, среди которых «Нью-Джерси» из НХЛ и «Кристал Пэлас» из АПЛ.
По информации источников, президент «Сиксерс» Дэрил Мори будет продолжать отчитываться напрямую владельцу Джошу Харрису.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8695 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Адама Шефтера
