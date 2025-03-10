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Кавай Ленард о победном броске: «Прочитал защиту, нашел точку, бросил»

Форвард «Клипперс» поделился мыслями о прошедшем матче.

«Прочитал защиту, нашел нужную точку и смог выполнить бросок. Я хотел играть. Я немного ограничен по минутам, 36 – это много. Но я просто хотел довести дело до конца. Тренеры сказали, что посадят меня на минуту и выпустят обратно. Так что очень хотелось вернуться.

Это всего лишь одна игра. Моя цель – быть здоровым к концу сезона, чтобы получилось хорошее лето, и не пришлось волноваться о восстановлении или снова пропускать тренировочный лагерь. Я думаю, это победа поможет нам стать лучше, как команде», – сказал Ленард.

В матче против «Сакраменто» Кавай Ленард исполнил победный бросок под сирену, «парусники» выиграли – 111:110.

Бросок Кавая Ленарда под сирену принес «Клипперс» победу во встрече с «Сакраменто»

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
logoКавай Ленард
logoСакраменто
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logoНБА
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