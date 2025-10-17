Мэк Маккланг присоединился к «Чикаго»

«Буллз» подписали Мэка Маккланга.

3-кратный чемпион конкурса данков НБА , MVP G-лиги 2024 года и член первой сборной лиги развития последних двух сезонов присоединился к системе «Буллз» и, скорее всего, будет выступать за их фарм-команду.

В прошлом чемпионате 26-летний защитник играл за «Мэджик», набирая 25,7 очка, 4 подбора и 5,7 передачи в среднем в G-лиге.