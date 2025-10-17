Мэк Маккланг присоединился к «Чикаго»
«Буллз» подписали Мэка Маккланга.
3-кратный чемпион конкурса данков НБА, MVP G-лиги 2024 года и член первой сборной лиги развития последних двух сезонов присоединился к системе «Буллз» и, скорее всего, будет выступать за их фарм-команду.
В прошлом чемпионате 26-летний защитник играл за «Мэджик», набирая 25,7 очка, 4 подбора и 5,7 передачи в среднем в G-лиге.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8695 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости