Георгиос Папаяннис получил травму левой ноги в матче против «Панатинаикоса»
Георгиос Папаяннис не доиграл матч Евролиги.
Центровой «Анадолу Эфеса» неправильно приземлился после попытки аллей-упа и повредил левую ногу. Папаянниса увезли с площадки в кресле-каталке.
Инцидент произошел во 2-й четверти, центровой успел набрать 4 очка, 3 подбора и 1 блок-шот за 8 минут.
