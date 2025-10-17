Георгиос Папаяннис получил травму левой ноги в матче против «Панатинаикоса»

Георгиос Папаяннис не доиграл матч Евролиги.

Центровой «Анадолу Эфеса » неправильно приземлился после попытки аллей-упа и повредил левую ногу. Папаянниса увезли с площадки в кресле-каталке.

Инцидент произошел во 2-й четверти, центровой успел набрать 4 очка, 3 подбора и 1 блок-шот за 8 минут.