Тайлер Хирро, скорее всего, пропустит 3-4 недели «регулярки»
Репортер Итан Сколник опровергает оптимистичные данные по Тайлеру Хирро.
Доминик Уилкинс заметил во время трансляции, что защитник «Хит», перенесший операцию на голеностопе в сентябре, может вернуться к началу чемпионата.
Репортер Итан Сколник не согласен с этой информацией.
«Не слышал ничего такого. Тайлера не будет в команде еще несколько недель. 3-4 недели после начала «регулярки», – заявил журналист.
По предварительным оценкам, восстановление игрока должно было занять 8 недель и протянуться до середины ноября.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8697 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Five Reasons Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости