Тайлер Хирро, скорее всего, пропустит 3-4 недели «регулярки»

Репортер Итан Сколник опровергает оптимистичные данные по Тайлеру Хирро.

Доминик Уилкинс заметил во время трансляции, что защитник «Хит», перенесший операцию на голеностопе в сентябре, может вернуться к началу чемпионата.

Репортер Итан Сколник не согласен с этой информацией.

«Не слышал ничего такого. Тайлера не будет в команде еще несколько недель. 3-4 недели после начала «регулярки», – заявил журналист.

По предварительным оценкам, восстановление игрока должно было занять 8 недель и протянуться до середины ноября.