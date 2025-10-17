0

Тайлер Хирро, скорее всего, пропустит 3-4 недели «регулярки»

Репортер Итан Сколник опровергает оптимистичные данные по Тайлеру Хирро.

Доминик Уилкинс заметил во время трансляции, что защитник «Хит», перенесший операцию на голеностопе в сентябре, может вернуться к началу чемпионата.

Репортер Итан Сколник не согласен с этой информацией.

«Не слышал ничего такого. Тайлера не будет в команде еще несколько недель. 3-4 недели после начала «регулярки», – заявил журналист.

По предварительным оценкам, восстановление игрока должно было занять 8 недель и протянуться до середины ноября.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8697 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Five Reasons Sports
logoМайами
logoТайлер Хирро
logoНБА
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тайлер Хирро, Норман Пауэлл и Эндрю Уиггинс вряд ли получат продления от «Майами» в ближайшее время
3сегодня, 17:10
Бэм Адебайо не смог доиграть матч против «Атланты» из-за ушиба колена, «Майами» уверен, что с центровым все в порядке
14 октября, 05:15
Тайлер Хирро может вернуться в состав «Майами» к старту регулярного чемпионата
14 октября, 04:47
Главные новости
Евролига. «Црвена Звезда» примет «Реал», «Париж» встретится с «Хапоэлем Тель-Авив» и другие матчи
2 минуты назадLive
Егор Дёмин о дебюте: «Не буду мудрить и пытаться спасти мир на площадке, постараюсь просто поймать ритм»
20 минут назад
Мэк Маккланг присоединился к «Чикаго»
245 минут назад
Боб Майерс стал президентом компании владельца «Сиксерс» Джоша Харриса
50 минут назад
Реджи Миллер о составе «Тандер»: «Это не новая версия «Буллз» Джордана?»
5сегодня, 17:59
Реджи Миллер: «Если «Никс» в этом году не пройдут Восток, что-то не так!»
3сегодня, 17:46
«Никс» и Митчелл Робинсон далеки от соглашения по продлению игрока
1сегодня, 17:35
Тайлер Хирро, Норман Пауэлл и Эндрю Уиггинс вряд ли получат продления от «Майами» в ближайшее время
3сегодня, 17:10
НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» встретится с «Миннесотой», «Торонто» примет «Бруклин» и другие матчи
сегодня, 16:58
Брайан Уиндхорст: «Очевидно, «Рокетс» не предлагают Дюрэнту 120 миллионов на два года. Цифра будет зависеть от Тари Исона»
1сегодня, 16:45
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» справилось с «Надеждой», МБА разгромила «Енисей» и другие результаты
5 минут назад
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» проиграл «Бахчешехиру»
15 минут назад
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» встретится с «Гравлин-Дюнкерком»
сегодня, 16:59
Адриатическая лига. «Босна Роял» примет «Будучность», «Вена» встретится с «Мегой»
сегодня, 16:59
Трент Форрест и Маркус Ховард не помогут «Басконии» в ближайших матчах
сегодня, 15:59
«Маккаби» и «Хапоэль» отправили Евролиге запрос о возвращении домашних матчей в Израиль (Las Provincias)
1сегодня, 14:52
Чейссон Рэндл подписал месячный контракт с «Лондоном»
сегодня, 14:15Фото
Крис Ледлум из «Ульма» стал MVP 3-го тура Еврокубка
сегодня, 14:09Фото
10-й пик драфта-2022 Джонни Дэвис присоединится к «Милуоки»
1сегодня, 11:54
Еврокубок. «Лондон» уверенно обыграл «Тренто»
вчера, 20:36