Андрей Кириленко: «Не удивлен, что «Химки» участвуют в «Финале четырех» Кубка России»

Андрей Кириленко не удивлен участию «Химок» в «Финале четырех» Кубка России».

– Можно ли сказать, что для «Химок» оказаться в «Финале четырех» — качественный скачок вперед?

– Если говорить про «Химки», то я бы не сказал, что это качественный скачок вперед. Потому что «Химки» – команда, которая умеет обыгрывать сильные коллективы. Поэтому я не удивлен, что они участвуют в «Финале четырех». Также было в позапрошлом году в Санкт-Петербурге. Команда показала зубы. Это очень хороший коллектив, и я очень рад за Андрея Мальцева, который на протяжении долгих лет показывает там очень и очень приличное качество, – сказал президент РФБ.