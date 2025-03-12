Андрей Кириленко: «Не удивлен, что «Химки» участвуют в «Финале четырех» Кубка России»
Андрей Кириленко не удивлен участию «Химок» в «Финале четырех» Кубка России».
– Можно ли сказать, что для «Химок» оказаться в «Финале четырех» — качественный скачок вперед?
– Если говорить про «Химки», то я бы не сказал, что это качественный скачок вперед. Потому что «Химки» – команда, которая умеет обыгрывать сильные коллективы. Поэтому я не удивлен, что они участвуют в «Финале четырех». Также было в позапрошлом году в Санкт-Петербурге. Команда показала зубы. Это очень хороший коллектив, и я очень рад за Андрея Мальцева, который на протяжении долгих лет показывает там очень и очень приличное качество, – сказал президент РФБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
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