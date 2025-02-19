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Максим Гафуров: «Пари НН» по силам завоевать Кубок России»

Максим Гафуров считает, что «Пари НН» по силам выиграть Кубок России в этом году.

«Ближайшая цель – достойно провести «Финал четырех», который пройдет в Нижнем Новгороде в марте. Здесь есть несколько целей, и все они выглядят амбициозно: привлечь как можно людей на площадку КРК «Нагорный», по-хорошему заразив игрой нижегородских болельщиков.

Спортивная цель – оставить кубок в Нижнем Новгороде. Это возможно», – сказал гендиректор Центра управления и развития спорта в Нижегородской области.

«Финал четырех» Кубка России пройдет 14-16 марта в Нижнем Новгороде. Участие в турнире примут «Пари НН», «Уралмаш», МБА-МАИ и «Химки».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
logoБК Пари Нижний Новгород
logoМаксим Гафуров
Кубок России
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