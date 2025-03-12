Андрей Кириленко: «Нижний Новгород как никто заслужил принять Кубок России»
Кириленко рассказал, почему «Финал четырех» Кубка России примет Нижний Новгород.
– Почему Кубок России решили провести не в Екатеринбурге или Москве, а в Нижнем Новгороде?
– Во-первых, в прошлом году Кубок был в Екатеринбурге, поэтому в этом году решили проводить в Нижнем. Тем более что «Нижний Новгород» – постоянный участник Кубков России и победитель позапрошлого года.
Поэтому я считаю, что этот город как никто заслужил принять Кубок России, – сказал президент РФБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
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