Педро Кальес – новый главный тренер «Альбы»

«Альба» назначила нового главного тренера.

Берлинская «Альба » провела смену тренерского состава, назначив 41-летнего испанского специалиста Педро Кальеса новым главным тренером команды.

Кальес заменит Исраэля Гонсалеса , который возглавлял команду с 2021 года. Решение было принято после поражения от «Ульма» со счетом 90:101 в немецкой лиге.

«Альба» в настоящее время занимает 10-е место в национальном турнире. Команда также испытывает проблемы в Евролиге , находясь на дне турнирной таблицы с результатом 4-24.