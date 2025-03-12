Педро Кальес – новый главный тренер «Альбы»
«Альба» назначила нового главного тренера.
Берлинская «Альба» провела смену тренерского состава, назначив 41-летнего испанского специалиста Педро Кальеса новым главным тренером команды.
Кальес заменит Исраэля Гонсалеса, который возглавлял команду с 2021 года. Решение было принято после поражения от «Ульма» со счетом 90:101 в немецкой лиге.
«Альба» в настоящее время занимает 10-е место в национальном турнире. Команда также испытывает проблемы в Евролиге, находясь на дне турнирной таблицы с результатом 4-24.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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