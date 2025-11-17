Кевин Дюрэнт забил клатч-трехочковый, Алперен Шенгюн перевел игру в овертайм хук-шотом на последних секундах – «Хьюстон» и «Орландо» выдали невероятно насыщенный финал матча
«Хьюстон» уступал 11 очков в 4-й четверти, прежде чем совершить рывок, чтобы вернуться в игру против «Орландо».
Форвард «Рокетс» Кевин Дюрэнт реализовал трехочковый за 21,4 секунды до конца основного времени, сравняв счет на отметке 100:100.
Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн заблокировал бросок из-под кольца защитника «Орландо» Десмонда Бейна за 5,3 секунды до конца, и судьи первоначально отдали мяч «Мэджик» после того, как он ушел в аут. «Рокетс» оспорили это решение, и после просмотра повтора его отменили.
Шенгюн ввел мяч в игру передачей на Дюрэнта, но тот поскользнулся, и защитник Энтони Блэк перехватил мяч, завершил атаку, заработав 2+1 и выведя «Мэджик» вперед (102:100). Затем Блэк промахнулся со штрафного, дав «Рокетс» еще один шанс.
За 1,4 секунды до конца основного времени Шенгюн успел выбросить хук-шот, чтобы сравнять счет 102:102 и перевести игру в овертайм.
«Орландо» вел в счете «+1», когда защитник Амен Томпсон вывел «Рокетс» вперед благодаря данку после паса от Дюрэнта менее чем за минуту до конца овертайма. Форвард «Хьюстона» Джабари Смит заблокировал бросок форварда «Мэджик» Франца Вагнера из-под кольца, а Дюрэнт броском со средней увеличил преимущество до 113:110 за 9,2 секунды до конца.
Вагнер реализовал два штрафных броска, сократив отставание «Мэджик» до 1 очка. Защитник «Рокетс» Рид Шеппард ответил двумя попаданиями с линии, увеличив отрыв до 115:112 за 4,1 секунды до финальной сирены.
Центровой «Орландо» Уэнделл Картер реализовал первый штрафной, но при втором броске наступил на линию, в результате чего «Хьюстон» получил владение, ведя 115:113. После этого Томпсон точно исполнил два штрафных, закрепив четвертую подряд победу «Рокетс» (117:113).