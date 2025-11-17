Кевин Дюрэнт забил клатч-трехочковый, Алперен Шенгюн перевел игру в овертайм хук-шотом на последних секундах – «Хьюстон» и «Орландо» выдали невероятно насыщенный финал матча

«Рокетс» и «Мэджик» устроили зрителям зрелищную концовку встречи.

«Хьюстон» уступал 11 очков в 4-й четверти, прежде чем совершить рывок, чтобы вернуться в игру против «Орландо».

Форвард «Рокетс» Кевин Дюрэнт реализовал трехочковый за 21,4 секунды до конца основного времени, сравняв счет на отметке 100:100.

Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн заблокировал бросок из-под кольца защитника «Орландо» Десмонда Бейна за 5,3 секунды до конца, и судьи первоначально отдали мяч «Мэджик» после того, как он ушел в аут. «Рокетс» оспорили это решение, и после просмотра повтора его отменили.

Шенгюн ввел мяч в игру передачей на Дюрэнта, но тот поскользнулся, и защитник Энтони Блэк перехватил мяч, завершил атаку, заработав 2+1 и выведя «Мэджик» вперед (102:100). Затем Блэк промахнулся со штрафного, дав «Рокетс» еще один шанс.

За 1,4 секунды до конца основного времени Шенгюн успел выбросить хук-шот, чтобы сравнять счет 102:102 и перевести игру в овертайм.

«Орландо» вел в счете «+1», когда защитник Амен Томпсон вывел «Рокетс» вперед благодаря данку после паса от Дюрэнта менее чем за минуту до конца овертайма. Форвард «Хьюстона » Джабари Смит заблокировал бросок форварда «Мэджик» Франца Вагнера из-под кольца, а Дюрэнт броском со средней увеличил преимущество до 113:110 за 9,2 секунды до конца.

Вагнер реализовал два штрафных броска, сократив отставание «Мэджик» до 1 очка. Защитник «Рокетс» Рид Шеппард ответил двумя попаданиями с линии, увеличив отрыв до 115:112 за 4,1 секунды до финальной сирены.

Центровой «Орландо» Уэнделл Картер реализовал первый штрафной, но при втором броске наступил на линию, в результате чего «Хьюстон» получил владение, ведя 115:113. После этого Томпсон точно исполнил два штрафных, закрепив четвертую подряд победу «Рокетс» (117:113).