Опубликованы бюджеты клубов Евролиги на сезон-2024/25

Basketnews опубликовал бюджеты всех клубов Евролиги на текущий сезон.

Издание разбило суммы на две колонки — общую, в которую входят операционные косты, траты на переезды, поддержание тренировочных/игровых баз, затраты на маркетинг, промо и так далее, и зарплатную, в которую входят платежные ведомости на игроков и тренеров.

Самыми богатыми клубами Евролиги остаются испанский «Реал» и греческие гранды «Панатинаикос » и «Олимпиакос ». Примечательно, что «Реал » лидирует по общему бюджету, но по зарплатам стоит с греческими командами в одном ряду. Далее идут турецкие «Анадолу Эфес» и «Фенербахче ».

Самые маленькие бюджеты у французских «Виллербана» и «Парижа», а также у немецкой «Альбы».