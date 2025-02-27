Опубликованы бюджеты клубов Евролиги на сезон-2024/25
Basketnews опубликовал бюджеты всех клубов Евролиги на текущий сезон.
Издание разбило суммы на две колонки — общую, в которую входят операционные косты, траты на переезды, поддержание тренировочных/игровых баз, затраты на маркетинг, промо и так далее, и зарплатную, в которую входят платежные ведомости на игроков и тренеров.
Самыми богатыми клубами Евролиги остаются испанский «Реал» и греческие гранды «Панатинаикос» и «Олимпиакос». Примечательно, что «Реал» лидирует по общему бюджету, но по зарплатам стоит с греческими командами в одном ряду. Далее идут турецкие «Анадолу Эфес» и «Фенербахче».
Самые маленькие бюджеты у французских «Виллербана» и «Парижа», а также у немецкой «Альбы».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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