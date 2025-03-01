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Евролига. «Партизан» победил «Басконию», «Виллербан» встречается с «Панатинаикосом» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

Сербский «Партизан» обыграл испанскую «Басконию», французский «Виллербан» встречается с греческим «Панатинаикосом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос Греция – 20-7, Фенербахче Турция – 17-9, Панатинаикос Греция – 16-10, Париж Франция – 16-10, Монако – 16-11, Црвена Звезда Сербия – 16-11, Бавария Германия – 16-11, Милан Италия – 15-12, Партизан Сербия – 15-12, Реал Испания – 14-13, Барселона Испания – 14-13, Жальгирис Литва – 13-14, Анадолу Эфес Турция – 13-14, Баскония Испания – 11-16, Виллербан Франция – 11-15, Виртус Италия – 7-20, Маккаби Тель-Авив Израиль – 7-20, Альба Германия – 4-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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logoВиртус
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