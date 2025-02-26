«Альба» подписала Роберта Бейкера

«Альба» сделала приобретение перед закрытием трансферного окна.

Американский тяжелый форвард Роберт Бейкер присоединился к немецкой команде в качестве замены Тревиона Уильямса, который ранее перешел в «Маккаби» из Тель-Авива.

Бейкер дебютирует в Евролиге. 26-летний бигмен переходит из G-лиги НБА, где в среднем набирал 8,9 очка и делал 5,0 подбора, играя за «Мэджик».