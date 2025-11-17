Мозес Муди реализовал 7 3-очковых в 1-й четверти матча с «Пеликанс», обновив в итоге личный рекорд по очкам
Мозес Муди продемонстрировал снайперские таланты.
Форвард «Уорриорз» Мозес Муди реализовал восемь 3-очковых и набрал 32 очка, калифорнийская команда в гостях обыграла «Новый Орлеан» со счетом 124:106.
Оба показателя стали для Муди рекордными за всю карьеру.
Примечательно, что по итогам стартовой 12-минутки Мозес отправил в цель 7 бросков из-за дуги, что сразу же позволило ему превзойти карьерное достижение. Ранее среди игроков «Голден Стэйт» подобное удавалось лишь Клэю Томпсону и Стефену Карри.
За 33 минуты Муди реализовал 10/16 с игры, включая 8/12 из-за дуги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости