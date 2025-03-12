27+8+10 от Кейда Каннингема помогли «Детройту» победить «Вашингтон»
Кейд Каннингем был близок к очередному трипл-даблу.
На его счету 27 очков, 8 подборов и 10 передач при 3 потерях в матче с «Уизардс» (123:103). Разыгрывающий реализовал 11 из 23 бросков с игры, 1 из 5 трехочковых и 4 из 5 штрафных.
Центровой Джейлен Дюрен оформил дабл-дабл – 15 очков и 13 подборов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети обозревателя Бретта Ашера
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