Душко Иванович останется в «Виртусе» после окончания сезона
Душко Иванович продолжит работу в «Виртусе».
Клуб уберет из контракта главного тренера пункт, связывающий дальнейшее сотрудничество с завоеванием титула в итальянском чемпионате.
Решение принято руководством организации, для его одобрения осталось получить голос последнего миноритарного акционера Карло Джерарди.
«Виртус» делит первую строчку турнирной таблицы национального чемпионата с «Брешией» с результатом 16-5.
Команда проводит неудачный сезон в Евролиге и занимает предпоследнее место (7-21).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportando
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