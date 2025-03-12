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Душко Иванович останется в «Виртусе» после окончания сезона

Душко Иванович продолжит работу в «Виртусе».

Клуб уберет из контракта главного тренера пункт, связывающий дальнейшее сотрудничество с завоеванием титула в итальянском чемпионате.

Решение принято руководством организации, для его одобрения осталось получить голос последнего миноритарного акционера Карло Джерарди.

«Виртус» делит первую строчку турнирной таблицы национального чемпионата с «Брешией» с результатом 16-5.

Команда проводит неудачный сезон в Евролиге и занимает предпоследнее место (7-21).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportando
logoчемпионат Италии
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoВиртус
logoДушко Иванович
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