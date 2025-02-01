«Виртус» подписал контракт с Джастином Холидэем

Джастин Холидэй стал игроком «Виртуса».

Итальянский клуб объявил о подписании соглашения с американским форвардом Джастином Холидэем (35 лет, 198 см). Контракт подписан на три месяца с возможностью продления до конца сезона-2024/25.

Холидэй провел 701 матч в НБА и становился чемпионом лиги в составе «Уорриорз». В прошлом сезоне американец в среднем набирал 3,9 очка и 1,3 подбора в 69 матчах за «Наггетс».