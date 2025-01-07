Уилл Клайберн выбыл как минимум на два месяца из-за травмы стопы

Уилл Клайберн выбыл из строя на длительный срок.

Форвард «Виртуса » пропустит как минимум два месяца из-за травмы левой ноги.

Клайберн получил травму во время воскресного матча против «Реджо-Эмилии» (69:57) в рамках итальянской лиги.

В этом сезоне Клайберн набирает в Евролиге 13,8 очка, 4,6 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч.