Уилл Клайберн выбыл как минимум на два месяца из-за травмы стопы
Уилл Клайберн выбыл из строя на длительный срок.
Форвард «Виртуса» пропустит как минимум два месяца из-за травмы левой ноги.
Клайберн получил травму во время воскресного матча против «Реджо-Эмилии» (69:57) в рамках итальянской лиги.
В этом сезоне Клайберн набирает в Евролиге 13,8 очка, 4,6 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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