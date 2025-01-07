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Уилл Клайберн выбыл как минимум на два месяца из-за травмы стопы

Уилл Клайберн выбыл из строя на длительный срок.

Форвард «Виртуса» пропустит как минимум два месяца из-за травмы левой ноги.

Клайберн получил травму во время воскресного матча против «Реджо-Эмилии» (69:57) в рамках итальянской лиги.

В этом сезоне Клайберн  набирает в Евролиге 13,8 очка, 4,6 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoВиртус
logoчемпионат Италии
logoУилл Клайберн
logoTurkish Airlines EuroLeague
травмы
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