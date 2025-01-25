«Виртус» просмотрит Джастина Холидэя
«Виртус» просмотрит чемпиона НБА.
Итальянский клуб пригласил на недельный просмотр форварда Джастина Холидэя (35 лет, 198 см). В случае успешного результата стороны заключат полноценный контракт.
Холидэй провел 701 матч в НБА и становился чемпионом лиги с «Уорриорз».
В прошлом сезоне американец в среднем набирал 3,9 очка и 1,3 подбора в 69 матчах за «Наггетс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем