«Виртус» просмотрит Джастина Холидэя

«Виртус» просмотрит чемпиона НБА.

Итальянский клуб пригласил на недельный просмотр форварда Джастина Холидэя (35 лет, 198 см). В случае успешного результата стороны заключат полноценный контракт.

Холидэй провел 701 матч в НБА и становился чемпионом лиги с «Уорриорз».

В прошлом сезоне американец в среднем набирал 3,9 очка и 1,3 подбора в 69 матчах за «Наггетс».