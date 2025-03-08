Стивен Эй Смит: «Леброн просто говорил: «Оставь в покое моего сына»

Аналитик ESPN рассказал о конфликте с Леброном Джеймсом.

Во время матча с «Никс» Джеймс накричал на журналиста перед камерами.

«Давайте просто зафиксируем несколько деталей, а то появилась некорректная информация.

Кто-то говорит, что Леброн матерился на меня, называл меня «сучарой», «чмошником» и так далее. Это все не соответствует действительности.

Он был очень эмоционален. Подошел ко мне во время игры и сказал: «Оставь в покое моего сына, ###, оставь в покое моего сына, ###, это мой, ###, сын. Я ему говорю: «Чего? Нет, нет, нет». Прямо там, лицом к лицу. Я видел, что он вне себя от ярости. Сказал ему: «Давай поговорим позже». «Нет, нет, нет, на ### это, оставь в покое моего сына. Это мой сын.

Я ему говорю: «Ну ок, чувак, лады», и он ушел», – сказал Стивен Эй Смит .