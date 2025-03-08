Стивен Эй Смит: «Леброн просто говорил: «Оставь в покое моего сына»
Аналитик ESPN рассказал о конфликте с Леброном Джеймсом.
Во время матча с «Никс» Джеймс накричал на журналиста перед камерами.
«Давайте просто зафиксируем несколько деталей, а то появилась некорректная информация.
Кто-то говорит, что Леброн матерился на меня, называл меня «сучарой», «чмошником» и так далее. Это все не соответствует действительности.
Он был очень эмоционален. Подошел ко мне во время игры и сказал: «Оставь в покое моего сына, ###, оставь в покое моего сына, ###, это мой, ###, сын. Я ему говорю: «Чего? Нет, нет, нет». Прямо там, лицом к лицу. Я видел, что он вне себя от ярости. Сказал ему: «Давай поговорим позже». «Нет, нет, нет, на ### это, оставь в покое моего сына. Это мой сын.
Я ему говорю: «Ну ок, чувак, лады», и он ушел», – сказал Стивен Эй Смит.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Стивена Эй Смита
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