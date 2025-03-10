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Колби Ковингтон: «Леброну наплевать на свободу слова»

Боец UFC высказался по поводу конфликта Джеймса и Стивена Эй Смита.

Во время матча с «Никс» Леброн Джеймс устроил публичный выговор журналисту ESPN за то, что тот критически оценил выступление Бронни Джеймса.

«Какой же подлец, чувак. Это Америка – страна свободы слова. Леброн, ты что, не понимаешь, что у нас есть конституционные поправки не просто так? Ах да, тебе на это наплевать.

Ты куплен этими чертовыми кукловодами, производителями спортивной обуви. Так что ты подлец. Леброну плевать на эту страну, которая сделала его богатым. Ты просто ужасный человек.

Ты поставил мишени на спины наших правоохранительных органов, наших чертовых спасателей, которых ты используешь в частном порядке для защиты своей семьи. Так что ты просто нехороший человек – ты мне отвратителен, я презираю тебя.

В жопу тебя, Леброн Джеймс, ты слабак, ушлепок. Подойди к настоящему пацану, и тебе надерут задницу без твоей охраны», – заявил Ковингтон.

Леброн у всех на глазах устроил выволочку журналисту. Все из-за критики сына 

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Full Send MMA
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