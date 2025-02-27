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30 очков и 6 передач Джеймса Хардена помогли «Клипперс» справиться с «Чикаго»

Джеймс Харден отличился в победной игре с «Буллз» (122:117).

Разыгрывающий набрал 30 очков и 6 передач, реализовав 9 из 20 бросков с игры, 7 из 14 из-за дуги и 5 из 5 со штрафной линии.

20 очков пришлись на 3-ю четверть.

Кавай Ленард вернулся на площадку и набрал 17 очков (6 из 14 с игры и 3 из 5 и-за дуги), 8 подборов, 4 передачи, 4 перехвата и 1 блок-шот за 33 минуты.

Норман Пауэлл пропустил 4-й матч из-за больного колена.

Со стороны «Чикаго» дабл-даблы оформили центровой Зак Коллинз (21 + 17 подборов + 7 передач) и разыгрывающий Джош Гидди (21 + 12 передач + 8 подборов).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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