Спенсер Динуидди: «У нас в команде отличные ребята. Просто нет никого здорового»
Спенсер Динуидди высказался о большом количестве травм в «Далласе».
«У нас в команде отличные ребята, феноменальные люди. У нас просто нет никого здорового», – передает слова разыгрывающего «Мэвс» журналист Джои Мистретта.
В понедельник Динуидди помог «Далласу» одержать победу над «Сан-Антонио» – 133:129.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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