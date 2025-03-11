Спенсер Динуидди: «У нас в команде отличные ребята. Просто нет никого здорового»

Спенсер Динуидди высказался о большом количестве травм в «Далласе».

«У нас в команде отличные ребята, феноменальные люди. У нас просто нет никого здорового», – передает слова разыгрывающего «Мэвс» журналист Джои Мистретта.

В понедельник Динуидди помог «Далласу» одержать победу над «Сан-Антонио» – 133:129.