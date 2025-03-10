Кесслер Эдвардс и Дуайт Пауэлл не вошли в список травмированных в заявке «Далласа»

«Мэверикс», скорее всего, хватит игроков для матча со «Сперс».

Центровой Дуайт Пауэлл и форвард Кесслер Эдвардс, которым пришлось наложить швы после столкновения друг с другом, не попали в список травмированных. Участие защитника Брэндона Уильямса находится «под вопросом» из-за проблем с мышцами задней поверхности бедра.