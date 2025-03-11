Беверли о Дончиче: «Он больше и умеет продавать нарушения»

Патрик Беверли назвал игрока, с которым ему было сложнее всего в защите.

«Лучший, против кого я играл… Лука. Он больше, чем я, и умеет продавать нарушения правил судьям. Если у моей команды перебор замечаний, а я контактный защитник, то мне нельзя его трогать. Я не могу положить руку на него… Лука симулирует, так что я даже не могу быть жестким, потому что, как только я начинаю так играть, он опускает голову (и идет в проход), а они в бонусе. И вот у меня два персональных замечания, я не могу нормально играть», – сказал Беверли.

Беверли вспомнил серию плей-офф-2021 против «Далласа», когда он выступал за «Клипперс ». Тогда словенский защитник «Маверикс» в среднем набирал 35,7 очка, 7,9 подбора и 10,3 передачи.

«То, что он сделал со мной в том плей-офф, я переваривал все лето. Но вот история, которую вам не расскажут: на следующий год, к вашему сведению, я был в «Миннесоте», и мы играли против «Далласа » несколько раз. Он не набрал ни одного очка против меня», – заявил трехкратный участник защитной сборной.