Клэй Томпсон: «Мы все еще стремимся достичь больших целей»

Защитник «Далласа» продолжает верить в свою команду.

«Конечно, было больно осознавать, что Кайри выбыл на 10-12 месяцев. Мы знаем, что он вернется еще сильнее… Я не переживаю за него, потому что видел его работу своими глазами. Конечно, это хреново, что мы остались без него в этом сезоне… Но мы все еще стремимся достичь больших целей, все еще хотим сделать рывок. Травмы подкосили нас, но мне все равно нравится наша команда.

У нас потрясающие большие, нам не хватает этих ребят, это очевидно, что нам недостает габаритов сейчас. Они, вероятно, были сильной стороной нашей команды. Но мы стараемся настолько, насколько возможно. Для меня это удовольствие – выходить на паркет и сражаться бок о бок. Самое важное – это твое отношение и усердие, только их ты можешь контролировать» – заключил Томпсон .

«Даллас » смог победить «Сан-Антонио » (133:129), имея в составе всего 8 доступных игроков.