Кевин Дюрэнт – Скипу Бэйлессу: «Мы оба одной ногой на пенсии»
Лидер «Санз» поучаствовал в дискуссии, развернувшейся в твиттере.
Накануне эксперт Скип Бэйлесс заявил, что Кевин Дюрэнт «одной ногой на пенсии».
«К черту все, мы оба на пенсии. Неплохо провели карьеру», – написал Дюрэнт.
Дюрэнт набирает 26,9 очка за матч при 52% с игры.
Дюрэнт также объяснил болельщикам, почему Бэйлесс пользуется такой популярностью.
«Как ты думаешь, почему ему платят как игроку, который может играть на позиции легкого форварда и мощного форварда в маленькой пятерке? Потому что люди подписываются на все, что связано со Скипом. Это прибыльный бизнес, ведь фанаты его и любят, и ненавидят одновременно».
На вопрос другого болельщика, какими успехами может похвастаться Дюрэнт, игрок написал: «Да это вся моя жизнь».
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Кевина Дюрэнта
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