Кевин Дюрэнт – Скипу Бэйлессу: «Мы оба одной ногой на пенсии»

Лидер «Санз» поучаствовал в дискуссии, развернувшейся в твиттере.

Накануне эксперт Скип Бэйлесс заявил, что Кевин Дюрэнт «одной ногой на пенсии».

«К черту все, мы оба на пенсии. Неплохо провели карьеру», – написал Дюрэнт.

Дюрэнт набирает 26,9 очка за матч при 52% с игры.

Дюрэнт также объяснил болельщикам, почему Бэйлесс пользуется такой популярностью.

«Как ты думаешь, почему ему платят как игроку, который может играть на позиции легкого форварда и мощного форварда в маленькой пятерке? Потому что люди подписываются на все, что связано со Скипом. Это прибыльный бизнес, ведь фанаты его и любят, и ненавидят одновременно».

На вопрос другого болельщика, какими успехами может похвастаться Дюрэнт, игрок написал: «Да это вся моя жизнь».