Марио Чалмерс: «Джордана боялись. С Леброном все по-другому»

Бывший игрок НБА рассказал о разнице между двумя легендами.

«Смотрите, я провел 10 лет в лиге, играл за две команды и против 450 разных игроков за это время. Когда вы разговариваете с парнями – будь то те, кто играл со мной или до меня – они все говорят одно и то же. Джордана боялись. Называли его «Черным Иисусом», «Черным котом».

С Броном все по-другому.

Теперь не поймите меня неправильно. Брон – лучший игрок, которого вы можете пожелать в качестве суперзвезды. Он одарен физически и может делать все на площадке. Но мой GOAT? Тот, с кем я бы хотел жить и умереть в важный момент? Это Джордан. Просто мое мнение», – заключил Чалмерс.

Марио Чалмерс был стартовым разыгрывающим «Майами» во времена выступлений Леброна Джеймса за «Хит».