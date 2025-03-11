Дуайт Ховард: «Я назвал Леброна «сучкой», и меня выкинули из «Лейкерс»

Чемпион НБА-2020 считает, что одно неосторожное слово привело к его уходу.

«Я сказал это, и меня выгнали из «Лейкерс»… Это был сезон после чемпионства. Мы играли в защите, и я сказал: «Эй, тебе нужно вернуться». Он разозлился, а я ему: «Эй, хватит вести себя как сучка, черт возьми». Мы просто разговаривали», – вспомнил Ховард .

Бывший защитник «Майами» Марио Чалмерс поделился похожим опытом, вспомнив напряженный момент во время матча регулярного сезона против «Индианы». Раздраженный защитой Леброна Джеймса против Пола Джорджа, Чалмерс в пылу момента назвал форварда «сучкой». В итоге это привело к переводу защитника на скамейку запасных.