Дуайт Ховард: «Я назвал Леброна «сучкой», и меня выкинули из «Лейкерс»
Чемпион НБА-2020 считает, что одно неосторожное слово привело к его уходу.
«Я сказал это, и меня выгнали из «Лейкерс»… Это был сезон после чемпионства. Мы играли в защите, и я сказал: «Эй, тебе нужно вернуться». Он разозлился, а я ему: «Эй, хватит вести себя как сучка, черт возьми». Мы просто разговаривали», – вспомнил Ховард.
Бывший защитник «Майами» Марио Чалмерс поделился похожим опытом, вспомнив напряженный момент во время матча регулярного сезона против «Индианы». Раздраженный защитой Леброна Джеймса против Пола Джорджа, Чалмерс в пылу момента назвал форварда «сучкой». В итоге это привело к переводу защитника на скамейку запасных.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Подкаст Дуайта Ховарда
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