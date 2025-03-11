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Еврокубок. 1/4 финала. «Хапоэль» Иерусалим – «Гран-Канария», «Валенсия» – «Клуж» и другие матчи

Сегодня, 11 марта, в четвертьфинале Еврокубка состоятся 4 матча.

Иерусалимский «Хапоэль» примет «Гран-Канарию», тель-авивский «Хапоэль» сыграет с «Тюрк Телеком».

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Филипп Прокофьев
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