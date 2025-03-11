Еврокубок. 1/4 финала. «Хапоэль» Иерусалим – «Гран-Канария», «Валенсия» – «Клуж» и другие матчи
Сегодня, 11 марта, в четвертьфинале Еврокубка состоятся 4 матча.
Иерусалимский «Хапоэль» примет «Гран-Канарию», тель-авивский «Хапоэль» сыграет с «Тюрк Телеком».
1/4 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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