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Еврокубок. «Бешикташ» победил «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» выиграл у «Тюрк Телекома» и другие результаты

Сегодня состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Еврокубка.

Турецкий «Бешикташ» победил итальянский «Тренто», израильский «Хапоэль Иерусалим» выиграл у турецкого «Тюрк Телекома».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бахчешехир Турция – 14-4, Гран-Канария Испания – 12-6, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 12-6, Бешикташ Турция – 10-8, Вулвз Литва – 10-8, Ульм Германия – 9-9, Будучность Черногория – 9-9, Ховентуд Испания – 7-11, Тренто Италия – 6-12, Сопот Польша – 1-17.

Группа B

Положение команд: Валенсия Испания – 16-2, Хапоэль Иерусалим Израиль – 11-7, Цедевита-Олимпия Словения – 10-8, Тюрк Телеком Турция – 10-8, Венеция Италия – 10-8, Клуж Румыния – 10-8,  Бурк Франция – 9-9, Гамбург Германия – 6-12, Литкабелис Литва – 5-13, Арис Греция – 3-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Валерий Левкин
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