Еврокубок. «Литкабелис» выиграл у «Клужа», «Будучность» разгромила «Ховентуд» и другие результаты
Сегодня состоялись семь матчей регулярного чемпионата Еврокубка.
Литовский «Литкабелис» выиграл у румынского «Клужа», черногорская «Будучность» разгромила испанский «Ховентуд».
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Бахчешехир Турция – 14-3, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 11-6, Гран-Канария Испания – 11-6, Бешикташ Турция – 9-8, Ульм Германия – 9-8, Вулвз Литва – 9-8, Будучность Черногория – 9-8, Ховентуд Испания – 6-11, Тренто Италия – 6-11, Сопот Польша – 1-16.
Группа B
Положение команд: Валенсия Испания – 15-2, Цедевита-Олимпия Словения – 10-7, Тюрк Телеком Турция – 10-7, Хапоэль Иерусалим Израиль – 10-7, Бурк Франция – 9-8, Клуж Румыния – 9-8, Венеция Италия – 9-8, Литкабелис Литва – 5-12, Гамбург Германия – 5-12, Арис Греция – 3-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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