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Скотти Пиппен-младший: «Я бы обыграл отца один на один»

В гипотетическом соревновании Пиппен-младший отдал предпочтение себе.

Защитнику «Мемфиса» задали вопрос: против кого он бы хотел выйти один на один, исключая действующих игроков НБА.

Пиппен-младший незамедлительно назвал своего отца.

«Я думаю, его рост дает ему преимущество (203 см против 185 см). Но я немного быстрее него. В атаке я лучше, чем он. Можно в NBA 2K проверить, посмотреть, что выйдет.

Это было бы тяжелое противостояние, но, думаю, я победил бы 11-9.

И мой отец никогда бы не стал мне поддаваться, он слишком любит соревноваться», – сказал Пипппен-младший.

В текущем сезоне защитник «Мемфиса» проводит в среднем 20 минут на площадке, набирая 9,1 очка, 3,3 подбора и 4,1 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Подкаст Sloane Knows
logoСкотти Пиппен-младший
logoНБА
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