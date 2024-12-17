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Скотти Пиппен посмеялся над судьями, спрятав мяч за спиной во время игры

Скотти Пиппен разыграл судей во время матча «Лейкерс» – «Мемфис».

Шестикратный чемпион НБА, сидя в первом ряду, спрятал мяч от судей у себя за спиной.

Пиппен посетил матч своего сына Скотти Пиппена-младшего, который выступает за «Гризлис».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Скотти Пиппена в соцсети X
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