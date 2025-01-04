Де’Аарон Фокс ударил по голове Скотти Пиппена-младшего и получил неспортивный фол

Де’Аарон Фокс получил неспортивный фол во время матча против «Гризлис».

Инцидент случился за 7:56 до конца четвертой четверти матча между «Сакраменто » и «Мемфисом » (138:133).

Разыгрывающий «Кингз» Де’Аарон Фокс помешал Скотти Пиппену-младшему («Гризлис») исполнить лэй-ап в проходе, слегка ударив по голову, после чего вступил в перепалку с Десмондом Бэйном . Между игроками завязалась небольшая потасовка.

В результате судьи выписали Фоксу неспортивный фол.