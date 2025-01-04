Де’Аарон Фокс ударил по голове Скотти Пиппена-младшего и получил неспортивный фол
Де’Аарон Фокс получил неспортивный фол во время матча против «Гризлис».
Инцидент случился за 7:56 до конца четвертой четверти матча между «Сакраменто» и «Мемфисом» (138:133).
Разыгрывающий «Кингз» Де’Аарон Фокс помешал Скотти Пиппену-младшему («Гризлис») исполнить лэй-ап в проходе, слегка ударив по голову, после чего вступил в перепалку с Десмондом Бэйном. Между игроками завязалась небольшая потасовка.
В результате судьи выписали Фоксу неспортивный фол.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Chaz NBA
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