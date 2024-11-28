Лучшая роль третьего плана. Самые полезные ролевики НБА

От редакции: вы читаете пользовательский материал в блоге AANBA, где рассказывают о лучшей лиге мира.

К НБА приковано внимание миллионов зрителей по всему миру, но большая его часть уходит к супер-звездам. Рейтинги матчей Стефа Карри и количество просмотров хайлайтов Джа Моранта тому подтверждение. Свою порцию любви фанатов получают и вторые звезды команд, регулярно выдающие элитные перфомансы. Но если игрок не входит в топ-2 команды по статусу или платежке, и не делает случайные 40-очковые взрывы, шансов получить признание у него не так много.

Сегодня мы намерены исправить эту несправедливость – представляем 10 игроков, однозначно заслуживающих вашего внимания своей игрой на старте сезона-2024/25.

Джош Харт

Фамилия Харта редко звучит громко – он не попадает в хайлайты и не кладет по 30 за игру, разве что иногда невзначай собирает трипл-даблы. Все внимание в этом составе Никс перетягивают на себя другие персонажи. В компании двух звезд и двух элитных ролевых игроков можно было бы легко затеряться, но Джош Харт заметен даже на таком фоне.

Этот работяга как будто пашет за двоих – будь у него даже половина его текущей статистики, он вполне вписался бы в стартовую пятерку Нью-Йорка. Джош дает команде реально мощный вклад – в этом сезоне у него 14,1 очка, 9,0 подбора и и 5,9 передачи. Он прибавил по всем показателям, особенно заметен прирост результативности сразу на пять очков (в том сезоне было 9,4) и количества передач почти на две (было 4,1).

Еще интересней его текущая бросковая эффективность. По проценту с игры Харт на данный момент 10-ый игрок лиги, он забивает 59,6% бросков, выше него в этом топе только Яннис и восемь центровых.

Совсем сносит крышу от его процента 2-очковых. Среди всех игроков лиги, делающих больше пяти двухочковых попыток за игру, Джош второй по точности с процентом 75,5, уступая только Робу Уильямсу из Портланда. Из-за дуги Харт тоже в полном порядке – 35,2%

Но самое заметное влияние Харта на игру кроется не во впечатляющей статистике, а в бешеной самоотдаче. Он всегда оказывается там, где нужно, грамотно выбирает позицию для подбора, вовремя делает рывки под кольцо или наоборот дает ширину атаки. Он ныряет за всеми спорными мячами и отрабатывает в защите против кого угодно.

Харт — человек-швейцарский нож во всех положительных смыслах такой метафоры, идеальный солдат в обойме Тома Тибодо.

Пэйтон Притчард

Притчард в этом сезоне – веская причина смотреть игры Бостона. В составе «Селтикс» произошло минимум изменений с чемпионского сезона, и включая матч «Бостона» вы в целом увидите примерно тоже, что и в прошлом году. Но есть и некоторые перемены.

Одно из ярких отличий – возросшая роль Притчарда. Он играет по 28 минут за игру, больше него на площадке проводят только четверо стартеров. Вместе с минутами выросли его usage (19.3%), количество бросков, и их эффективность, и как следствие скоринг тоже заметно прибавил, с 9,6 до 15,3. Особенно радуют фанатов «Бостона» его 42,3% из-за дуги при 8,7 попытки за игру.

Причем не сказать, что Притчард играет исключительно от броска. Он хорошо атакует клоуз-ауты, бросает средние с процентом 62,5 или доходит до кольца, где забивает 64,7%.

Прямо сейчас Пэйтон – главный претендент на титул «Лучшего Шестого» по оценкам букмекеров, с запасом опережая Бадди Хилда и Бена Матурина, идущих вторым и третьим.

Хотелось назвать Притчарда флагманом выражения «слабоумие и отвага» на баскетбольной площадке, но это было бы неуважением. С недостатком баскетбольного IQ у Мазуллы не заиграешь, поэтому Пэйтону больше подходит «безграничная уверенность в себе и отвага». Он сделал себе имя на баззерах через всю площадку, но теперь они уже не главная причина его присутствия на корте.

Беннедикт Матурин

«Индиана» в этом сезона находится в глубоком похмелье после прошлогоднего путешествия в Финал Востока. В буксующем коллективе с Халибертоном, копающимся в себе, и Сиакамом с Тернером, выдающими «базу», ярче других смотрится Беннедикт Матурин.

После эффектного старта карьеры в НБА, многие ждали от него прорыва на второй сезон, но Бен стукнулся о «потолок второгодок». Регулярка для него прошла без заметного прогресса и закончилась на 59 играх. Из-за полученной в марте травмы плеча в ярком походе «Индианы» в плей-офф он участия не принимал.

Но в новом сезоне мы снова видим того активного и агрессивного Матурина, который полюбился многим по ходу его первого сезона в лиге. Он снова также активно идет под чужое кольцо, зарабатывая по 6 штрафных за игру. Плюс он сильно прибавил в эффективности бросков – 52,8 с поля и элитные 47,4 из-за дуги на 3,8 попыткы. Как результат – 18,8 очка за 30,8 минуты на паркете, в комплекте с 6.6 подборами.

После игры с «Бостоном», в которой Матурин выдал 30/11/4, он получил место в старте и с тех пор выглядит чуть ли не самым надежным скорером Индианы, например против «Нью-Йорка» в ноябре он настрелял 38 очков, дав 7 из 9 «трехочковых».

Самая впечатляющая часть – сейчас Матурин идет в топ-9 по очкам в четвертой четверти, а если убрать из топа залетных Куикли (2 игры) и Хартейнштайна (2 игры), то и вовсе топ-7, позади таких ребят как Ламело Болл, Кэм Томас, КД, Батлер, Дерозан и Йокич – компания достаточно элитная. В заключительной четверти Бен проводит на площадке 9,6 минуты, за это время забивает в среднем 7,9 очка, 64,3% с поля и 53,3% трех.

Сейчас Матурин значится у букмекеров десятым в гонке за звание «самого прогрессирующего игрока», но с такой игрой вполне может навязать борьбу конкурентам за этот приз на дистанции сезона.

Очай Агбаджи

В текущем составе «Торонто» из ролевых игроков можно выделить почти кого угодно. Кроме Барнса в ростере «Рапторс» нет ни одной звезды (просим прощения у Баррета), но при этом большинство – перспективные, подающие надежды ребята (вроде Пелтля, ага).

Можно выделить Грэйди Дика, но его прогресс во-первых более предсказуемый, а во-вторых он во многом заключается в росте игровых минут (в полтора раза) и попыток с игры (в два раза). Как итог – рост результативности в +10 ровно на тех же процентах с игры, к тому же другие показатели, кроме очков, почти не изменились.

Гораздо более неожиданным выглядит игра Очая Агбаджи. Нет ничего удивительно в том, что вы вдруг можете не знать такого игрока, несмотря на то, что он проводит в лиге уже третий сезон. Сразу после драфта в «Кливленд» под 14-ым номером в 2022 году он уехал в «Юту» в трейде на Донована Митчелла, а через полтора сезона вместе с Олиником уехал в «Торонто», причем главным активом для «Юты» в том обмене был невысокий пик первого раунда.

Зато в Торонто Очай оказался как раз к месту, и на старте этого сезона показывает очень крепкую игру. Его визитная карточка – оборона. В этом сезоне ему уже выпало защищаться с ЛеБроном, Тейтумом и Яннисом, и на троих они забили через него только 11 из 25. Также он работает и по гардам, например ему уже выпали мэтчапы с Энтони Эдвардсом и Норманом Пауэлом, хотя пока и чуть менее успешно. Агбаджи регулярно достаются в соперники главные скореры соперника, и он справляется с поставленной задачей на хорошем уровне.

При этом сил Агбаджи хватает и на атаку – на почти 10 попытках за игру он дает 52% с поля и элитные 44,6 из-за дуги, итого 12,4 очка за игру, а также 4,6 подбора, 2,1 передачи, 0,7 блока и 1,3 перехвата. Он отлично растягивает площадку и делает хорошие своевременные каты, борется за подбор на чужом щите, и оперативно уходит в быстрой отрыв со своей половины. После двух не особо запоминающихся сезонов Агбаджи наконец показывает реальный прогресс, и теперь выглядит важным элементом перестройки «Торонто».

Лу Дорт

Чтобы подтянуть свою защиту против градов, Абаджи однозначно стоит смотреть и разбирать все игры Лудогенца Дорта.

Если вам сегодня играть с «Оклахомой», и вы понимаете, что с вами персонально будет защищаться Дорт, готовьтесь к очень долгому и неприятному вечеру. Спросите об этом Джеймса Хардена (2/8 и две потери против Дорта), Кайри Ирвинга (3/10), Брэндона Ингрэма (3/9 и 4 потери), Девина Букера (0/3 и 4 потери) и Анферни Саймонса (0/4).

Меня особенно впечатлила игра Лу против Букера – Дорт настолько «задушил» одного из лучших вторых номером в лиге, что тот за игру не бросил НИ ОДНОЙ «трехи», при том что обычно делает почти 8 попыток за игру. В итоге Букер настолько перегорел от такой опеки, что в одном моменте просто оттолкнул Дорта двумя руками и заработал логичный фол в нападении.

В общем, если видите ставку на тотал очков игрока, с которым будет защищаться Дорт – смело берите «меньше».

При этом в главном для себя элементе атакующей игры Дорт тоже чуть прибавил – сейчас он дает 40,2% на 5,8 попытки из-за дуги. Конечно, если вы не смотрите матчи «Оклахомы» целиком, то вряд ли заметите Лу в обзорах и хайлайтах. В ростере, где есть три звездных игрока, от него не требуется вести игру и брать на себя по 15 бросков. Но для современной лиги он – практически идеальный 3&D игрок, элитный исполнитель в своей четко определенной роли.

Эван Мобли

У великолепного старта «Кливленда» много причин, и одна из них – игра Эвана Мобли. По обычным показателям бокс-скора вы этого не заметите – он набирает всего на 2 очка больше, бросая с тем же процентом, а по остальным показателям особого прогресса пока не наблюдается.

Но если смотреть непосредственно на площадку, за пределы бокс-скора, можно увидеть, как сильно его новая роль в нападении влияет на игру команды в этом сезоне. «Кливленд» стал играть быстрее и чаще бежать в транзишн, и именно здесь раскрываются новые грани таланта Мобли.

Эван быстрее многих «больших» на ногах, и при переходе из защиты в нападение часто оказывается возле чужой трехочковой раньше своего оппонента. Дальше уже дело техники – найти открытого партнера, реализовать выгодный мэтчап, или просто получит на ходу и забить – Мобли в транзишене может выполнять любые функции, чем сильно помогает разнообразить нападение «Кливленда».

Показатель on-off у Мобли в этом сезона на добротном уровне +8,3, причем вклад вносит и оборона, и атака. Мобли входит в 4 из 5 самых используемых «Кавс» игровых сочетаний, и все они с положительным net-rating (разница между количеством забитых и пропущенных очков на 100 владений), причем пятерка без Аллена, Мобли-Митчелл-Нианг-Леверт за 38 минут наиграла на

рейтинг нападения в 109,8 и рейтинг защиты в пугающие соперников 83,8.

Индивидуальные показатели Мобли в обороне тоже в полном порядке, например соперники забивают на 11% меньше своего среднего процента при бросках из под кольца, когда Эван является ближайшим к ним защитником.

Но в защите мы и не сомневались. Камнем преткновения в прошлых сезонах становилась ограниченность Аллена и Мобли в атаке. Поэтому развитие Мобли на этой стороне площадке и его более активная роль в атакующих схемах команды крайне важно для перспектив «Кавс» в будущем. Здорово, что Кенни Эткинсон это понимает.

Билаль Кулибали

В печальном старте сезона для «Вашингтона» крайне мало положительных моментов. Но если вы вдруг включили игру «Уиззардс», чтобы развлечь себя перфоманс-артом от Джордана Пула и Кайла Кузьмы, или взглянуть на Александра Сарра, второй пик прошедшего драфта, то довольно быстро можете обнаружить, что самым интересным игроком на паркете в составе «Вашингтона» является Билаль Кулибали. Седьмой номер прошлого драфта после неплохого первого сезона в лиге сделал большой рывок и демонстрирует весьма перспективный набор игровых навыков.

Главное оружие Кулибали – его взрывной атлетизм и антропометрия. При росте в скромные 2,03 м размах рук у него 2,18, он достаточно легкий, всего 88 кг, поэтому обладает отличной взрывной скоростью и высоченным вертикальным прыжком.

Физические данные позволяют ему блистать на обеих сторонах площадки. С точки зрения обычных показателей статистики в защите мы не увидим здесь чего-то фантастического – 0,8 блока и 1,3 перехвата не кричат «NBA All Defensive Team»! Но стоит просто посмотреть пару игр с его участием, и вы однозначно отметите, что в обороне Билаль в полном порядке, а из его блоков уже спустя 15 игр можно составить хорошую нарезку.

Здоровенный размах рук и понимание хода розыгрышей позволяют Кулибали активно мешать движению мяча соперника (входит в топ-30 лиги по deflection), резко сокращать дистанцию на контестах, и просто заслонять собой линии передач. Особенно жестко Билаль кошмарит соперников на трехочковой линии – через него забивают только 24% трехочковых, что дает ему астрономический diff% на уровне -14,1. Благодаря этому даже в грустном «Вашингтоне» он умудряется давать отрицательный on-off rating – с ним на паркете команда пропускает меньше на 3,8 очка за 100 владений.

В нападении он умело использует свою скорость и быстрый первый шаг. В результате он очень эффективно идет в проходы – у него достаточно вариативный набор финишей вокруг кольца, плюс он до конца сохраняет самообладание и контроль за мячом, чтобы найти правильный угол для атаки кольца или передачи на открытого партнера. По сезону он завершает под кольцом великолепные 75,5% - среди тех, кто также часто атакует кольцо с близкой дистанции он уступает по точности только четырем центровым, Харту, Дюранту и Дончичу.

Прогресс на лицо по всем основным показателям статистики: очки подскочили с 8,4 до 14,3, подросли бросковые проценты, подборы, очки, перехваты и блоки. Понятно, что Кулибали только 20, он второй год в лиге, поэтому в его игре все еще присутствуют огрехи и поспешные решения. Но его рывок из абсолютно сырого проспекта в уже достаточно качественного ролевика выглядит впечатляющие, и уже сейчас для него однозначно проглядывается траектория восходящей звезды.

Кристиан Браун

Многое было сказано про уход Колдуэлл-Поупа, и о том, как «Денверу» будет его не хватать. Спустя всего 16 матчей можно уверенно сказать, что многие фанаты «Наггетс» уже перестали вспоминать, что за них играл такой игрок, ведь теперь его место в старте занял Кристиан Браун.

Молодой защитник в этом сезоне превосходит все самые смелые ожидания.

Что вам нужно от ролевого игрока в составе Денвера? Хорошая «треха»? Браун дает 46,7 % на трех попытках за игру. Грамотные каты и отрывы? Тоже на месте. Плотная защита против лучших гардов соперника? Звоните Брауну.

Да, цифры в защите у него не самые впечатляющие цифры, но это легко объяснить сложностью мэтчапов. При этом любые огрехи в защите он покрывает яркой игрой в нападении. Давайте сравним цифры Колдуэлл-Поупа в чемпионском сезоне «Денвера» в сравнении с текущим сезоном от Брауна:

ККП – 10,8 очка, 2,7 подбора, 2,4 передачи, 0,5 блока, 1,5 перехвата, 46,2% с игры, 42,3% с «трехи».

КБ – 16,1 очка, 4,8 подбора, 1,9 передачи, 0,7 блока, 1,3 перехвата, 57,2% с игры, 46,7% с «трехи».

Все еще скучаете?

Тогда просто вспомните, что Браун еще и раздает хайлайты, сломя голову влетая под кольцо соперника с кровожадным желанием поставить их на постер (спросите об этом Руди Гобера).

У Брауна абсолютно космический on-off rating +25,7 – с ним на паркете «Денвер» забивает на 18,2 очка больше и пропускает на 7,5 меньше. Понятно, что цифры немного задраны благодаря минутам, проведенным на паркете с Йокичем, но влияние самого Брауна на такие цифры тоже исключить нельзя.

У «Денвера» хватает проблем – кроме нестабильной скамейки даже в старте есть стриковый Портер и потерянный Мюррей. При этом «Наггетс» всегда могут положиться на Йокича, плюс Аарон Гордон тоже четко знает свое дело. Теперь к этой паре можно добавить и Брауна, который в каждой игре стабильно дает свой уровень.

Дайсон Дэниэлс

Из всей бойкой банды представленных в списке игроков Дэниелс один из немногих, кто уже получил порцию общественного признания.

Казалось бы, хорошо выглядеть в защите на фоне суетящегося рядом Трэя Янга не так сложно. Вот только Дэниэлс реально пашет в защите, и совершенно не случайно с запасом лидирует по всей лиге по количеству перехватов, забирая у соперника по 3,1 мяча за игру. В ноябре он выдал отрезок из четырех игр с 6+ перехватами, что раньше в истории удавалось только 3 игрокам.

Дэниэлс лидирует также и по количеству дефлекшнов, 6,8 за игру, 108 всего, на 41 опережая идущего на втором месте ДеАарона Фокса. Дайсон идет на 500+ дефлекшнов за сезон, при том что рекорд по этому показателю всего 302.

Если вам и этого недостаточно, то Дайсон еще топ-3 среди гардов по количеству контестов с результатом в 104 броска (62 двухочковых и 42 трехочковых), уступая только Оу-Джи Ануноби (который в статистике НБА почему-то гард, а не форвард) и Деррику Уайту. Кстати, на четвертом месте по этому показателю идет Абаджи, на шестом Кристиан Браун, а на девятом – Харт.

При такой защите требования к Дэниэлсу в нападении минимальны, и он вполне им соответствует. 14,4 очка на 45% и 3,1 передачи за игру. Правда процент из-за дуги, который после первых игр был средний по лиге, сейчас упал до не очень симпатичных 30, но это не мешает Дайсону быть плюсовым игроком для своей команды.

Скотти Пиппен-младший

Каждый раз, когда «Мемфис» в этом сезоне выходит на игру, где-то грустят преданные фанаты «Лейкерс». Они вспоминают 16 октября 2023 года – в этот день их фронт-офис отчислил из команды Скотти Пиппена-младшего. За «Лейкерс» он сыграл всего в шести матчах и ничем особо не запомнился. Как оказалось, менеджеры и тренеры просто не разглядели его талант.

Кошмарный сезон-2023/24 для «Гриззлис» скрасил один факт – обилие травм вынудило их собирать перспективных персонажей по всей лиге, и устраивать им просмотр длиною в целый сезон. Одним из таких персонажей оказался Пиппен, и он своим шансом воспользовался на полную, заслужив место в ростере на этот сезон, при том что все травмированные игроки уже вернулись в состав.

К данному моменту Пиппен сыграл во всех 18 матчах команды, 8 раз даже выходил в старте из-за травмы Морэнта. За 25,3 минуты на паркете он набирает в среднем по 12,1 очка, 3,9 подбора и 5,8 передачи при всего 2,1 потери. По количеству результативных передач в пересчете на 36 минут Скотти входит в топ-10 лиге, при том что выше него только общепризнанные гении ассистов (Йокич, Пол, Леброн, Янг, Халибертон и т.д.). Кроме передач, он показывает солидную эффективность на бросках – 47,9% с игры и 39,3% из-за дуги – полный атакующий комплект.

Вишенка на этом прекрасном торте – недавний карьер-хай 30+10, который состоялся не где-нибудь, а в гостях у «Чикаго Буллз», где когда-то проводил лучшие годы карьеры его отец.

В игре Пиппена-младшего нет каких-то сверхярких элементов, вы не увидите здесь мощных данков или «ноу-лук» передач через плечо. Скотти просто грамотно выполняет свою работу – он очень подвижен, уверенно играет на мяче, хорошо видит площадку, бросает, атакует «клоуз-ауты», классно проходит трафик и завершает под кольцом, отлично двигается без мяча. По всем параметрам очень качественный резервный разыгрывающий, который пригодился бы каждой второй команде в лиге. Учитывая, сколько претензий у фанатов «Лейкерс» к игре ДиАнджело Рассела, и какой уровень показывает Гейб Винсент, «ЛАЛ» такой игрок точно бы пригодился.

Фото:Gettyimages.ru /Melissa Tamez, Stacy Revere, China Wong; Imagn Images/Jonathan Hui, Isaiah J. Downing, Geoff Burke, Trevor Ruszkowski, Alonzo Adams; AP Photo/Seth Wenig, Michael Dwyer