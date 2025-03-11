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HoopsHype назвал лучших центровых защитного плана. Маркус Кэмби – 13-й, Руди Гобер – 9-й

Издание представило рейтинг 20 центровых, оценив их по игре на своей половине.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Билл Расселл

2. Хаким Оладжувон

3. Бен Уоллес

4. Дикембе Мутомбо

5. Карим Абдул-Джаббар

6. Дуайт Ховард

7. Уилт Чемберлен

8. Дэвид Робинсон

9. Руди Гобер

10. Марк Итон

11. Алонзо Моурнинг

12. Нэйт Термонд

13. Маркус Кэмби

14. Шакил О’Нил

15. Патрик Юинг

16. Тайсон Чендлер

17. Уэс Ансельд

18. Марк Газоль

19. Мозес Мэлоун

20. Жоаким Ноа

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: hoopshype
logoНБА
logoХаким Оладжувон
Нэйт Термонд
logoКарим Абдул-Джаббар
logoБен Уоллес
logoУилт Чемберлен
logoТайсон Чендлер
logoМаркус Кэмби
Алонзо Моурнинг
logoБилл Расселл
logoМарк Газоль
logoПатрик Юинг
logoДикембе Мутомбо
logoЖоаким Ноа
logoМозес Мэлоун
logoДуайт Ховард
logoМарк Итон
logoШакил О′Нил
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