HoopsHype назвал лучших центровых защитного плана. Маркус Кэмби – 13-й, Руди Гобер – 9-й
Издание представило рейтинг 20 центровых, оценив их по игре на своей половине.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Билл Расселл
2. Хаким Оладжувон
3. Бен Уоллес
4. Дикембе Мутомбо
5. Карим Абдул-Джаббар
6. Дуайт Ховард
7. Уилт Чемберлен
8. Дэвид Робинсон
9. Руди Гобер
10. Марк Итон
11. Алонзо Моурнинг
12. Нэйт Термонд
13. Маркус Кэмби
14. Шакил О’Нил
15. Патрик Юинг
16. Тайсон Чендлер
17. Уэс Ансельд
18. Марк Газоль
19. Мозес Мэлоун
20. Жоаким Ноа
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: hoopshype
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