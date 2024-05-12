Пол Пирс считает, что Никола Йокич не входит в пятерку лучших «больших» в истории
Пол Пирс порассуждал о месте Николы Йокича в истории лиги.
«Карим Абдул-Джаббар, Шакил О’Нил, Хаким Оладжовун, Дэвид Робинсон. Думаю, что он обогнал Патрика Юинга. У него три MVP и перстень. Так что он в элитной компании. Уилт Чемберлен, Билл Расселл. Это шесть «больших» выше его. Уверен, что есть и другие, кого я пропустил.
Но он в элите, когда мы говорим о величайших. Если бы он закончил карьеру сегодня, то попал бы в Топ-50. Он может войти в Топ-25, я пока не уверен. Он двигается в правильном направлении. Нельзя оспорить его цифры и трофеи», – заявил бывший игрок.