Пол Пирс считает, что Никола Йокич не входит в пятерку лучших «больших» в истории

Пол Пирс порассуждал о месте Николы Йокича в истории лиги.

« , ’Нил, Хаким Оладжовун, . Думаю, что он обогнал . У него три MVP и перстень. Так что он в элитной компании. , . Это шесть «больших» выше его. Уверен, что есть и другие, кого я пропустил.

Но он в элите, когда мы говорим о величайших. Если бы он закончил карьеру сегодня, то попал бы в Топ-50. Он может войти в Топ-25, я пока не уверен. Он двигается в правильном направлении. Нельзя оспорить его цифры и трофеи», – заявил бывший игрок.