Пол Пирс считает, что Никола Йокич не входит в пятерку лучших «больших» в истории

Теги Уилт Чемберлен Пол Пирс Денвер Шакил О′Нил НБА Патрик Юинг Дэвид Робинсон Билл Расселл Карим Абдул-Джаббар Хаким Оладжувон Никола Йокич Баскетбол

Пол Пирс порассуждал о месте Николы Йокича в истории лиги.

«Карим Абдул-Джаббар, Шакил О’Нил, Хаким Оладжовун, Дэвид Робинсон. Думаю, что он обогнал Патрика Юинга. У него три MVP и перстень. Так что он в элитной компании. Уилт Чемберлен, Билл Расселл. Это шесть «больших» выше его. Уверен, что есть и другие, кого я пропустил.

Но он в элите, когда мы говорим о величайших. Если бы он закончил карьеру сегодня, то попал бы в Топ-50. Он может войти в Топ-25, я пока не уверен. Он двигается в правильном направлении. Нельзя оспорить его цифры и трофеи», – заявил бывший игрок. 

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11 комментариев
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Робинсон без Данкана был бы как Юинг. Никола даже если бы сегодня закончил карьеру, точно выше Адмирала должен стоять
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Они там уже настолько не знают, какой бы ещё контент выдавить, который челядь будет обсуждать, что уже Робинсона сюда приплели, который раньше справедливо никем не упоминался
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Он конечно выдающийся, но во- первых белый, во- вторых серб, поэтому в пятëрку не входит - не это ли имел ввиду Пирс?
Причём тут белый европеец? Там реально глыбы баскетбола, причём Пол высказывается о Джокере уважительно и выдаёт авансы
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Со своим стилем игры Йокич еще лет 5 на самом топовом уровне отбегает без проблем, но думаю, с каждым годом получать МВП регулярки будет сложнее и сложнее, все-таки у голосующих всегда есть исторические предрассудки - 4 МВП это поставить Джокера в один ряд с ЛеБроном и Уилтом, 5 - Джордан и Билл Рассел, 6 - вечный рекорд Карима.
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А Данкан что маленький?
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Дэвид Робинсон 🤣 .при всем уважение к Адмиралу ,но нет
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Пофиг что он там думает 😅
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Обычный чернобратковский треш-токинг... Йокич целая эпоха в баскетболе сам по себе. Робинсон даже на пике максимум входил в тройку лучших центров своего времени.
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Ответ Джинобля
Робинсон без Данкана был бы как Юинг. Никола даже если бы сегодня закончил карьеру, точно выше Адмирала должен стоять
10 all nba, 10 all star, 8 all defensive, ROY, DPOY, MVP, 2 NBA Champ. При всем уважении Никола даже не близко к Робинсону.
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