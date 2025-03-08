Уокер Кесслер повторил достижение Абдул-Джаббара, О′Нила и Оладжувона

Кесслер повторил достижение легендарных игроков.

В игре против «Торонто» центровой «Юты» набрал 18 очков (8 из 11 с игры), 25 подборов и 8 блок-шотов.

Ранее собрать такую коллекцию (минимум 18+25+8) удавалось только Кариму Абдул-Джаббару , Шакилу О′Нилу , Хакиму Оладжувону , Дикембе Мутомбо и Элвину Хэйсу. Хронологически последним был Оладжувон в 1994 году.

Кесслер провел на площадке всего 33 минуты, тогда как остальным членам списка потребовалось минимум 40 минут.

22-й пик драфта-2022 заканчивает каждый из трех проведенных в НБА сезонов в топ-5 по блок-шотам.

В текущем сезоне Кесслер также является первым в лиге по количеству подборов на чужом щите в среднем за игру (4,7).

Встреча с «Торонто» закончилась для «Юты» поражением – 109:118.