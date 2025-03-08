Уокер Кесслер повторил достижение Абдул-Джаббара, О′Нила и Оладжувона
Кесслер повторил достижение легендарных игроков.
В игре против «Торонто» центровой «Юты» набрал 18 очков (8 из 11 с игры), 25 подборов и 8 блок-шотов.
Ранее собрать такую коллекцию (минимум 18+25+8) удавалось только Кариму Абдул-Джаббару, Шакилу О′Нилу, Хакиму Оладжувону, Дикембе Мутомбо и Элвину Хэйсу. Хронологически последним был Оладжувон в 1994 году.
Кесслер провел на площадке всего 33 минуты, тогда как остальным членам списка потребовалось минимум 40 минут.
22-й пик драфта-2022 заканчивает каждый из трех проведенных в НБА сезонов в топ-5 по блок-шотам.
В текущем сезоне Кесслер также является первым в лиге по количеству подборов на чужом щите в среднем за игру (4,7).
Встреча с «Торонто» закончилась для «Юты» поражением – 109:118.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: CBS Sports
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