Дончич реализовал бросок с 10 метров в концовке с «Нетс»

«Бруклин» обыграл «Лейкерс» – 111:108.

Самым примечательным моментом последних минут стало попадание Луки Дончича с 10 метров – за 10,6 секунды до сирены словенец сократил отставание своей команды до одного владения, 106:108.

После этого Ноа Клауни поставил сверху с фолом и довел разницу до 5 очков.

Дончич сделал второй трипл-дабл в составе «Лейкерс» – у него 22 очка (8 из 26 с игры), 12 подборов и 12 передач.