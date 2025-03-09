Лука Дончич пропустил удар коленом в лицо от Эла Хорфорда

Словенец оказался на паркете после столкновения с центровым «Бостона».

Эпизод произошел в первой четверти. Лука Дончич потерял мяч на ведении, а когда возвращался в защиту, не обратил внимания на Эла Хорфорда – тот поставил сверху и пытался приземлиться, держась за кольцо. В результате голова разыгрывающего повстречалась с коленями ветерана «Селтикс».

Дончич смог продолжить игру.

За 37 минут на площадке он набрал 34 очка, 11 из 22 с игры, 8 подборов и 3 передачи.

«Бостон » одержал победу над калифорнийцами – 111:101.