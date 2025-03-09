Лука Дончич пропустил удар коленом в лицо от Эла Хорфорда
Словенец оказался на паркете после столкновения с центровым «Бостона».
Эпизод произошел в первой четверти. Лука Дончич потерял мяч на ведении, а когда возвращался в защиту, не обратил внимания на Эла Хорфорда – тот поставил сверху и пытался приземлиться, держась за кольцо. В результате голова разыгрывающего повстречалась с коленями ветерана «Селтикс».
Дончич смог продолжить игру.
За 37 минут на площадке он набрал 34 очка, 11 из 22 с игры, 8 подборов и 3 передачи.
«Бостон» одержал победу над калифорнийцами – 111:101.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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