71 очко Тейтума и Брауна позволило «Бостону» обыграть »Лейкерс»

Звездный дуэт «Селтикс» помог своей команде одержать победу.

На счету Джейлена Брауна 31 очко (13 из 25 с игры, 3 из 6 из-за дуги), 6 подборов и 3 перехвата за 42 минуты в игре.

Форвард Джейсон Тейтум добавил 40 очков (12 из 28 с игры, 6 из 16 из-за дуги, 10 из 12 с линии), 12 подборов и 8 передач за 45 минут на площадке.

Со стороны «Лейкерс» выделялся защитник Лука Дончич , набравший 34 очка (11 из 22 с игры, 5 из 10 из-за дуги, 7 из 8 с линии), 8 подборов и 3 передачи при 5 потерях за 37 минут.

Леброн Джеймс провел на паркете 35 минут и остановился в одной передаче от трипл-дабла: 22 очка (11 из 23 с игры, 0 из 6 из-за дуги, 0 из 3 с линии), 14 подборов и 9 передач. Форвард был вынужден покинуть площадку в середине четвертой четверти из-за травмы паха.

Номинальный форвард Джарред Вандербилт вышел в стартовом составе «Лейкерс » в качестве центрового, так как Джексон Хэйс пропускал игру из-за ушиба правого колена.

«Бостон » оказался сильнее – 111:101.