Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» на вершине, «Лейкерс» подобрались к Топ-3

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.

Топ-3 остался без изменений. «Лейкерс » подобрались к лидерам, поднявшись на 3 позиции. «Индиана» (+4) ворвалась в первую десятку. «Финикс» продолжает падение (-4).

Полный рейтинг: