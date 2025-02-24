21

Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» на вершине, «Лейкерс» подобрались к Топ-3

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.

Топ-3 остался без изменений. «Лейкерс» подобрались к лидерам, поднявшись на 3 позиции. «Индиана» (+4) ворвалась в первую десятку. «Финикс» продолжает падение (-4).

Полный рейтинг:

  1. «Оклахома» (предыдущее место – 1)

  2. «Бостон» (2)

  3. «Кливленд» (3)

  4. «Лейкерс» (7)

  5. «Денвер» (4)

  6. «Нью-Йорк» (5)

  7. «Индиана» (11)

  8. «Мемфис» (6)

  9. «Хьюстон» (8)

  10. «Миннесота» (9)

  11. «Голден Стэйт» (13)

  12. «Милуоки» (14)

  13. «Клипперс» (10)

  14. «Даллас» (12)

  15. «Детройт» (15)

  16. «Орландо» (18)

  17. «Портленд» (16)

  18. «Майами» (20)

  19. «Сакраменто» (19)

  20. «Сан-Антонио» (21)

  21. «Финикс» (17)

  22. «Атланта» (22)

  23. «Бруклин» (23)

  24. «Торонто» (24)

  25. «Филадельфия» (25)

  26. «Юта» (26)

  27. «Чикаго» (27)

  28. «Новый Орлеан» (28)

  29. «Шарлотт» (29)

  30. «Вашингтон» (30)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoДетройт
logoИндиана
logoБруклин
logoНБА
logoАтланта
logoМиннесота
logoЮта
logoСан-Антонио
logoМемфис
logoОрландо
logoФиникс
logoМайами
logoБостон
logoЧикаго
logoДенвер
logoНовый Орлеан
logoКлипперс
logoШарлотт
logoЛейкерс
logoПортленд
logoКливленд
logoТоронто
logoМилуоки
logoФиладельфия
logoГолден Стэйт
logoВашингтон
logoДаллас
logoОклахома-Сити
logoНью-Йорк
logoСакраменто
logoХьюстон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 42 очка Ирвинга позволили «Далласу» обыграть «Голден Стэйт», 37 очков Дюрэнта не спасли «Финикс» в игре с «Хьюстоном» и другие результаты
39013 февраля, 06:20
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» лидирует, «Бостон» вернулся на 2-ю строчку, «Хьюстон» упал на 8-ю
610 февраля, 16:16
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» лидирует, Топ-10 остался без изменений
23 февраля, 18:30
Главные новости
Майкл Купер: «Обмен Луки Дончича был сомнительным. Пока неясно»
18 минут назад
Стивен Эй Смит: «У меня больше нет прежней уверенности, что «Лейкерс» с Лукой не выиграют титул в этом сезоне»
22сегодня, 12:16
Демаркус Казинс: «На месте топ-команд Запада мне было бы страшновато выходить на «Уорриорз» в первом раунде»
6сегодня, 12:07
Байрон Скотт о Матче звезд: «Игроки не хотят играть? Штрафовать их!»
7сегодня, 11:50
Джей Джей Редик о матче против «Далласа»: «Немного странно играть против бывшей команды, но Лука будет в порядке»
5сегодня, 10:36
Донте Дивинченцо может сыграть за Италию на Евробаскете-2025
1сегодня, 10:15
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» – «Ника», УГМК примет курское «Динамо» и другие матчи
сегодня, 10:10
Джош Харт о штрафе за симуляцию: «Не видать мне «Оскар»
2сегодня, 10:04Видео
Лонзо Болл не смог доиграть матч с «Филадельфией» из-за рассечения
сегодня, 09:49
Энтони Эдвардс и Айзейя Коллиер – авторы лучших моментов игрового дня НБА
1сегодня, 09:31Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Президент профсоюза игроков G-лиги Бэйкер близок к переходу в «Альбу»
сегодня, 11:38
Камар Болдуин получил травму на тренировке сборной Грузии
сегодня, 11:19
Экс-игрок «Лейкерс» Армель Траоре перешел в «Манресу»
сегодня, 11:03
Дориан Финни-Смит о матче с «Далласом»: «Лука выйдет с хорошим настроем. Мы его поддержим»
1сегодня, 10:54
Марио Хезоня набрал 40 очков, 11 подборов и 7 передач в игре против сборной Кипра в рамках квалификации Евробаскета-2025
вчера, 19:25Видео
Макс Хайдеггер прервал контакты с «Маккаби Ирони Рамат-Ган» после подписания контракта
1вчера, 15:58
«Форса Льейда» подписала американского защитника Джеймса Бейтмона
вчера, 13:59Фото
Игрок «Майами» Никола Йович получил перелом пястной кости
4вчера, 11:21
Андрей Воронцевич о сборной России: «Не все так безнадежно»
123 февраля, 21:20
Наталия Фураева: «Болеем за наших братьев сербов. Алекса Аврамович очень хорошо выступает за сборную»
423 февраля, 14:35