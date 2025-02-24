Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» на вершине, «Лейкерс» подобрались к Топ-3
НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд.
Топ-3 остался без изменений. «Лейкерс» подобрались к лидерам, поднявшись на 3 позиции. «Индиана» (+4) ворвалась в первую десятку. «Финикс» продолжает падение (-4).
Полный рейтинг:
«Оклахома» (предыдущее место – 1)
«Бостон» (2)
«Кливленд» (3)
«Лейкерс» (7)
«Денвер» (4)
«Нью-Йорк» (5)
«Индиана» (11)
«Мемфис» (6)
«Хьюстон» (8)
«Миннесота» (9)
«Голден Стэйт» (13)
«Милуоки» (14)
«Клипперс» (10)
«Даллас» (12)
«Детройт» (15)
«Орландо» (18)
«Портленд» (16)
«Майами» (20)
«Сакраменто» (19)
«Сан-Антонио» (21)
«Финикс» (17)
«Атланта» (22)
«Бруклин» (23)
«Торонто» (24)
«Филадельфия» (25)
«Юта» (26)
«Чикаго» (27)
«Новый Орлеан» (28)
«Шарлотт» (29)
«Вашингтон» (30)
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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